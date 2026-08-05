ВС США заявили, что обеспечили свободный проход тысячи судов через Ормуз

Американские военные с 8 июля возобновили удары по Ирану, после того как Трамп объявил, что достигнутое 18 июня соглашение о прекращении огня более не действует. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.