«Стратегический тупик»: западные СМИ — о кампании США против Ирана

В то же время ирано-оманский диалог по Ормузскому проливу идёт полным ходом и может привести к соглашению, отмечает The New York Times (NYT). Обсуждается предложение, согласно которому суда будут входить в пролив у иранского побережья, а выходить рядом с побережьем Омана, говорится в статье. При этом будет взыматься «плата за обслуживание», компенсирующая ущерб перевозок для окружающей среды, обеспечение безопасности грузовых судов и танкеров и оплату персонала, а доходы Тегеран и Маскат разделят поровну, сообщает газета со ссылкой на иранские источники.