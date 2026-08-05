«Стратегический тупик»: западные СМИ — о кампании США против Ирана

Центральное командование Вооружённых сил США обратилось к военнослужащим и аналитикам за идеями, как «наказать» Иран, сообщает CNN. По мнению журналистов The Independent, это свидетельствует об отчаянии Белого дома, который не знает, как закончить войну. The Daily Telegraph называет сложившуюся ситуацию тупиковой, а ведущие Breaking Points обращают внимание на бессмысленную жестокость американских бомбардировок. Тем временем, по информации The New York Times, Иран и Оман договариваются, как поделить Ормузский пролив.
Журналисты западных изданий сходятся во мнении, что военная кампания США против Ирана зашла в тупик и у Пентагона нет чёткой стратегии достижения заявленных целей.
Как сообщает CNN, Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) разослало широкому кругу военных аналитиков электронное письмо с просьбой предложить новые действия против Ирана.
«Мы ищем новые творческие и нетрадиционные способы оказать давление на Иран и наказать его», — говорится в письме, сообщил источник новостного сайта.
«Эксклюзивный репортаж: ВС США просят у военнослужащих “творческих и нетрадиционных” идей, как наказать Иран».
В публикации отмечается, что «запрос в стиле краудсорсинга», который, по словам военных, был «необычным», свидетельствует о том, что Вашингтону доступны лишь «ограниченные — и, возможно, отталкивающие» варианты «принуждения Ирана к сделке на его условиях».
«Надеясь найти альтернативу, представитель CENTCOM начал мозговой штурм по электронной почте, чтобы узнать, есть ли у кого-нибудь идея получше», — пишет CNN.
По данным журналистов, CENTCOM рассматривает все варианты, «признавая необходимость пересмотра стратегии».
Британское издание The Independent трактует этот шаг как признак паники.
«Краудсорсинговое письмо раскрывает отчаяние Трампа в иранском вопросе», — гласит заголовок.
«Репортаж: краудсорсинговое письмо раскрывает отчаяние Трампа в иранском вопросе».
С этой оценкой согласны и репортёры The Daily Telegraph, характеризующие ситуацию как «стратегический тупик».
«Запрос Пентагона отражает то, насколько ограниченными стали возможности Дональда Трампа за пять месяцев войны, так и не принудившей Тегеран к капитуляции», — пишет газета.
По информации CNN, вскоре после этой электронной рассылки США озвучили новые угрозы в адрес Ирана. Но в минувшие выходные решение о массированных ударах было отменено, после того как наследный принц Саудовской Аравии и другие ближневосточные официальные лица вмешались, призвав Трампа к деэскалации.
«Мы бомбим, просто чтобы бомбить».
Разведка США пришла к выводу, что американские бомбардировки вряд ли изменят позицию Ирана на переговорах, передаёт CNN. Так, военный советник Трампа, председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Джон Дэниэл Кейн (Дэн Кейн) публично признал, что одними бомбардировками вряд ли удастся достичь всех ранее заявленных Трампом целей.
«Воздушная мощь имеет свои пределы», — приводит сайт слова Кейна.
Сообщается, что варианты эскалации конфликта представлялись Трампу в течение нескольких месяцев и подробно обсуждались. При этом в ожидании разрешения президента в регион были переброшены дополнительные военные силы и средства.
Тем временем ведущие телешоу Breaking Points Саагар Энджети и Кристал Болл указывают на полную бессмысленность американских бомбардировок, не приближающих конец войны. Журналисты обращают внимание на недавний инцидент, когда мощная 900-килограммовая авиабомба была сброшена на жилой дом на острове Кешм — в результате погибла семья с двухлетним ребёнком.
«Это шокирует. Настоящее безумие. Кадры прямо как из Газы. Зачем мы убиваем этих людей? Без всякой причины… Это бесконечный цикл: мы бомбим, просто чтобы бомбить», — возмущается Энджети.
По его словам, урегулирование конфликта возможно только ценой «самого большого стратегического поражения США в современной истории», и чем скорее власти США это признают, тем лучше.
Контроль над проливом.
По информации Reuters, Тегеран отрицает заявления президента Дональда Трампа, что переговоры между двумя странами продолжаются. Очередной обстрел судна вблизи Ормузского пролива и рост цен на нефть во вторник «усилили сомнения в том, что американо-иранская война близка к разрешению», пишет агентство.
В то же время ирано-оманский диалог по Ормузскому проливу идёт полным ходом и может привести к соглашению, отмечает The New York Times (NYT). Обсуждается предложение, согласно которому суда будут входить в пролив у иранского побережья, а выходить рядом с побережьем Омана, говорится в статье. При этом будет взыматься «плата за обслуживание», компенсирующая ущерб перевозок для окружающей среды, обеспечение безопасности грузовых судов и танкеров и оплату персонала, а доходы Тегеран и Маскат разделят поровну, сообщает газета со ссылкой на иранские источники.
«Намечающаяся сделка может закрепить за Ираном контроль над Ормузским проливом».
«Но американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил в понедельник, что иранская информация “неточна”, и заявил, что любые “временные” маршруты следования по проливу не будут требовать одобрения или разрешения со стороны Ирана и не будут связаны с платой за проход», — пишет NYT.
По мнению авторов статьи, ирано-оманская сделка могла бы решить «самую насущную политическую проблему» Трампа, восстановив поставки энергоносителей на мировой рынок. Однако иранские официальные лица заявляют, что «пролив останется закрытым, несмотря на любое соглашение, пока США не прекратят морскую блокаду иранских портов в Персидском заливе и обе страны не вернутся к плану из 14 пунктов, изложенному в Исламабадском меморандуме о взаимопонимании», добавляет NYT.