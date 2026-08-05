В Чехии ограничат временную защиту беженцам с Украины призывного возраста

Власти Чехии приняли решение ужесточить условия получения временной защиты беженцам с Украины призывного возраста.
Такая информация приводится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства внутренних дел Чехии.
Отмечается, что начиная со среды мужчины-беженцы с Украины в возрасте от 23 до 60 лет не смогут получить статус временной защиты, если не докажут документально выполнение воинского долга или освобождение от него.
Ранее министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал обоснованным решение вернуть молодых беженцев с Украины на фронт.