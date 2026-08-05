Попытки нанести стратегическое поражение России являются бесперспективными. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в ходе III Российско-казахстанского медиафорума.
Дипломат назвал западные цели по ослаблению России тщетными и абсолютно вздорными.
«Потому что России, мощной ядерной державе, невозможно нанести “стратегическое поражение”. Но Запад тщится, к сожалению, это сделать руками своих киевских марионеток», — сказал Галузин ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что никому не удастся добиться стратегического поражения России. По его словам, наша страна одна противостоит коллективному Западу, который развязал конфликт против нее.
Как писал KP.RU, попытки лидеров ЕС ослабить Россию ни к чему хорошему не приведут. Президент подчеркивал, что санкции не работают, а победить страну на поле боя невозможно.