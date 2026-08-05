Ирландия хочет заработать очки на русофобии, заявил российский посол

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Ирландия хочет использовать председательство в Совете ЕС для укрепления антироссийского реноме и попутно заработать политические очки на русофобии, заявил посол РФ в Дублине Юрий Филатов.
«В Дублине рассчитывают использовать председательство для укрепления своего антироссийского реноме и попутно заработать политические очки на нынешней европейской русофобии», — сказал дипломат «Известиям».
Как уточнил Филатов, урегулированием разногласий при одобрении новых санкций занимается страна-председатель Совета ЕС. Посол напомнил, что с 1 июля эти функции перешли к Ирландии, которая выступает за ужесточение антироссийских санкций.