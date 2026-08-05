Путин подписал закон о вырубке погибших лесов на Байкале

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий вырубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, если они утратили полезные функции и не могут быть восстановлены другими способами.
Документ также разрешает расчистку лесов для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для расширения пропускной способности БАМа и Транссибирской магистрали.
Согласно указу, в национальных и природных парках, а также государственных природных заказниках сохраняется запрет на рубку лесов для заготовки древесины. Указ вводит новые требования к арендаторам лесных участков.
Ранее KP.RU сообщал, что Путин продлил программу «гаражной амнистии» на пять лет — до сентября 2031 года. Под нее попадают гаражи, построенные до 2004 года и не признанные незаконными.