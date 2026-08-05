Ричмонд
+26°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон о вырубке погибших лесов на Байкале

Путин разрешил расчищать лесной фонд для модернизации БАМа и Транссиба.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий вырубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, если они утратили полезные функции и не могут быть восстановлены другими способами.

Документ также разрешает расчистку лесов для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для расширения пропускной способности БАМа и Транссибирской магистрали.

Согласно указу, в национальных и природных парках, а также государственных природных заказниках сохраняется запрет на рубку лесов для заготовки древесины. Указ вводит новые требования к арендаторам лесных участков.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин продлил программу «гаражной амнистии» на пять лет — до сентября 2031 года. Под нее попадают гаражи, построенные до 2004 года и не признанные незаконными.