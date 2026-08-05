Пентагон: армия США имеет необходимый арсенал для исполнения решений Трампа

Армия Соединённых Штатов имеет «глубокий арсенал» возможностей для исполнения решений главы американской администрации Дональда Трампа. Об этом заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что Вооружённые силы США провели множество «успешных операций» для выполнения задач, поставленных Трампом.
«…Они располагают всем необходимым для выполнения задач в то время и в том месте, которые определит президент», — заявил Парнелл.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что американские военные израсходовали почти 80% запасов ключевых ракет-перехватчиков.