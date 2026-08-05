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Премьер Британии пообещал «самую масштабную» программу строительства тюрем

Премьер Британии Бернем пообещал за пять лет создать 14 тыс новых мест в тюрьмах.

Источник: © РИА Новости

ЛОНДОН, 5 авг — РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал, что в стране за пять лет будет реализована «самая масштабная» со времен Викторианской эпохи (1837−1901 годы) программа строительства новых тюрем.

«Мы реализуем самую масштабную программу строительства тюрем со времен Викторианской эпохи: к 2031 году планируется создать 14 тысяч новых мест», — написал Бернем в соцсети Х.

Британский премьер добавил, что также поручил министру юстиции найти другие способы увеличения вместимости тюрем.

Издание Daily Star ранее сообщило, что почти 2,5 тысячи заключенных, в том числе около ста осужденных за сексуальное насилие, будут освобождены из британских тюрем на фоне их перегрузки. По информации британских СМИ, в частности планировалось освободить трех преступников, убивших в 2019 году полицейского Эндрю Харпера.

Бернем позже сообщил, что осужденные за изнасилования и тяжкие сексуальные преступления против детей больше не подпадают под готовящуюся программу досрочного выхода из тюрем.

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