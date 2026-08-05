Премьер Британии пообещал «самую масштабную» программу строительства тюрем

Издание Daily Star ранее сообщило, что почти 2,5 тысячи заключенных, в том числе около ста осужденных за сексуальное насилие, будут освобождены из британских тюрем на фоне их перегрузки. По информации британских СМИ, в частности планировалось освободить трех преступников, убивших в 2019 году полицейского Эндрю Харпера.