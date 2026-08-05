Премьер Британии поручил пересмотреть пожизненные приговоры

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем поручил пересмотреть вынесенные в 2005—2012 годах пожизненные приговоры, чтобы увеличить вместимость тюрем страны.
Политик сообщил, что, помимо планов реализации «самой масштабной» со времен Викторианской эпохи (1837−1901 годы) программы строительства тюрем, правительство Великобритании рассмотрит и другие возможные способы увеличить вместимость пенитенциарных учреждений страны.
«Я поручил пересмотреть пожизненные приговоры, вынесенные в период с 2005 по 2012 год», — написал Бернем в соцсети X.
Политик добавил, что также поручил рассмотреть возможность более широкого применения досрочного освобождения женщин-заключенных и изучить вариант ускорения процедуры возвращения иностранцев, осужденных в Британии, в страны их происхождения.
Издание Daily Star ранее сообщило, что почти 2,5 тысячи заключенных, в том числе около ста осужденных за сексуальное насилие, будут освобождены из британских тюрем на фоне их перегрузки. По информации британских СМИ, в частности планировалось освободить трех преступников, убивших в 2019 году полицейского Эндрю Харпера.
Бернем позже сообщил, что осужденные за изнасилования и тяжкие сексуальные преступления против детей больше не подпадают под готовящуюся программу досрочного выхода из тюрем.