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Премьер Британии поручил пересмотреть пожизненные приговоры

В Британии пересмотрят пожизненные приговоры, чтобы освободить места в тюрьмах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем поручил пересмотреть вынесенные в 2005—2012 годах пожизненные приговоры, чтобы увеличить вместимость тюрем страны.

Политик сообщил, что, помимо планов реализации «самой масштабной» со времен Викторианской эпохи (1837−1901 годы) программы строительства тюрем, правительство Великобритании рассмотрит и другие возможные способы увеличить вместимость пенитенциарных учреждений страны.

«Я поручил пересмотреть пожизненные приговоры, вынесенные в период с 2005 по 2012 год», — написал Бернем в соцсети X.

Политик добавил, что также поручил рассмотреть возможность более широкого применения досрочного освобождения женщин-заключенных и изучить вариант ускорения процедуры возвращения иностранцев, осужденных в Британии, в страны их происхождения.

Издание Daily Star ранее сообщило, что почти 2,5 тысячи заключенных, в том числе около ста осужденных за сексуальное насилие, будут освобождены из британских тюрем на фоне их перегрузки. По информации британских СМИ, в частности планировалось освободить трех преступников, убивших в 2019 году полицейского Эндрю Харпера.

Бернем позже сообщил, что осужденные за изнасилования и тяжкие сексуальные преступления против детей больше не подпадают под готовящуюся программу досрочного выхода из тюрем.

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