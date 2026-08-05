В ЕС готовят новый пакет антироссийских санкций к середине осени, пишут СМИ

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Евросоюзе, который ранее с трудом согласовал 21-й пакет антироссийских санкций, торопятся к середине октября обсудить и одобрить новый пакет, но обойтись в нем только «борьбой с обходом санкций» без масштабных ограничений, оправдывая это якобы «опытом» при согласовании предыдущих «сложных пакетов», пишет газета «Известия» со ссылкой на европейские дипломатические источники.
Совет ЕС 23 июля согласовал 21-й пакет антироссийских санкций. Газета Financial Times со ссылкой на еврочиновников тогда писала, что он может стать последним из-за трудностей согласования таких мер. В МИД РФ указывали, что Брюссель вводом новых санкций против России беспросветно зарыл себя в яму, и обещали ответные меры. Президент России Владимир Путин при этом неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
По утверждению неназваного собеседника газеты «Известия», проект нового, 22-го пакета антироссийских санкций готовит Еврокомиссия, на рассмотрение Совета ЕС он не поступал.
«(Планируется — ред.) завершить все процедуры к заседанию Совета по иностранным делам 12 октября. Однако возможно, что это произойдет и ранее», — сказал собеседник «Известий».
При этом каких-то масштабных ограничений в возможном новом санкционном пакете, как утверждает другой европейский дипломатический источник газеты, скорее всего не окажется. Дипсточник оправдал такой подход тем, что в ЕС хотят якобы сфокусироваться на попытках помешать обходу уже действующих ограничений.
«Он (пакет — ред.) будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и пополнении черных списков организациями, которые выступают посредниками в обходных схемах», — заявил собеседник агентства, сославшись для объяснения такого решения на «опыт», который показал, что «вместо согласования сложных пакетов ЕС лучше точечно ограничивать конкретные компании-нарушители по всему миру».
При согласовании предыдущих санкционных пакетов в ЕС неоднократно возникали сложности из-за позиции некоторых стран, которые критиковали такой подход из-за негативного воздействия вводимых антироссийских ограничений непосредственно на экономику европейских стран.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в конце июля, уже после принятия 21-го пакета антироссийских мер, заявлял, что западные санкции не парализовали экономику России, она развивается, хотя от них есть и трудности.