Ричмонд
+26°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне в Канаде смогут проголосовать на выборах в Госдуму в трёх городах

Проживающие в Канаде россияне смогут принять участие в выборах депутатов Государственной думы в трёх городах страны. Об этом сообщили в посольстве России в Канаде.

Источник: Life.ru

Избирательные участки будут работать в Оттаве, Монреале и Торонто. В Оттаве находится российское посольство, а в двух других городах действуют консульства.

Голосование запланировано на 20 сентября 2026 года. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. В дипмиссии уточнили, что принять участие в выборах смогут граждане России, проживающие за пределами страны.

Ранее в Госдуме заявили о возможных провокациях на предстоящих выборах с участием «лженаблюдателей». По словам главы комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств Василия Пискарева, подготовленные за рубежом участники могут пытаться создавать конфликты на участках и распространять сообщения о якобы нарушениях. Депутат также сообщил, что иноагенты проводят онлайн-обучение для бывших политиков и экспертов по работе наблюдателей и взаимодействию со СМИ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше