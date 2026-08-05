Напрасные старания: «Локомотив» сравнял счёт на 92-й минуте, но уступил ЦСКА в серии пенальти в Кубке России

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В первом тайме армейцы владели инициативой и нанесли 13 ударов против одного у соперников. Незадолго до перерыва Матеус Рейс закономерно открыл счёт после розыгрыша стандарта. Во второй половине железнодорожники переломили ход встречи и в концовке организовали финальный штурм. Это позволило Александру Сильянову восстановить равновесие на 92-й минуте. Однако сам же защитник не реализовал свою попытку в серии пенальти. Максим Бориско парировал его удар, а следом Тамерлан Мусаев поставил точку.
«Локомотив» подошёл к матчу группового этапа Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА в роли раненого хищника. На старте сезона железнодорожники набрали лишь одно очко в чемпионате страны. Сначала они упустили победу над «Ахматом» на последних минутах, а затем сенсационно уступили махачкалинскому «Динамо», хотя и в той встрече вели в счёте.
Однако болельщиков тревожили не только результаты команды, но и неопределённость вокруг её будущего. Летом действующие бронзовые призёры лишились ключевого форварда Дмитрия Воробьёва и важного хавбека Данила Пруцева. Вдобавок из-за травмы выбыл ещё один нападающий — Николай Комличенко.
Кроме того, в ближайшее время клуб могут покинуть ещё два лидера — Алексей Батраков и Артём Карпукас. Поэтому после поражения от махачкалинцев главный тренер Михаил Галактионов не сдержал эмоций и публично обратился к руководству.
«Что бы я исправил до начала матча? Не в плане футбола. Те шаги, которые необходимо правильно делать, не делают. К сожалению, пока нас не слышат», — цитирует специалиста «Матч ТВ».
Дерби с армейцами стало для «Локомотива» отличной возможностью вернуть уверенность в своих силах и одновременно взять реванш за два поражения на аналогичной стадии турнира в прошлом году.
Впрочем, у ЦСКА ситуация выглядела значительно лучше. Команда набрала четыре очка в чемпионате и представила первого новичка — Максима Бориско. Один из лучших вратарей прошлого сезона на этот раз вышел в стартовом составе и дебютировал за красно-синих. В целом же гости выставили практически оптимальный ростер. Более того, полностью восстановился после травмы Дмитрий Баринов.
Хозяева из ключевых исполнителей выпустили Батракова, Александра Руденко, Александра Сильянова, Евгения Морозова и Максима Ненахова. Помимо них свой шанс получили новичок Георгий Джикия и арендованный у «Сочи» Александр Коваленко. А получившего рассечение колена Антона Митрюшкина на последнем рубеже заменил Илья Лантратов.
Первый тайм едва ли добавил положительных эмоций поклонникам красно-зелёных. Гости с первых минут завладели инициативой и заперли соперников на их половине.
Важно, что у ЦСКА из игры не выпадал никто. Матеус Алвес отлично разгонял атаки и почти не допускал брака в передачах. Тамерлан Мусаев уверенно цеплялся за мяч, а молодой Имран Фиров на правом фланге регулярно создавал проблемы Сильянову.
Правда, до поры армейцам не хватало конкретики в завершающей стадии атак. Они давили, но не могли довести дело до гола. Иногда подводила точность — как, например, в эпизоде, когда Мусаев пробил низом из левого угла штрафной в дальний угол. Чуть позже он выполнил опасный прострел на Кирилла Глебова, однако тот не успел замкнуть передачу на дальней штанге.
У «Локомотива» впереди не получалось практически ничего. Молодой Вадим Раков словно растворился на чужой половине, а Батракова соперники мгновенно накрывали. Ситуация ещё больше осложнилась после того, как из-за травмы поле покинул Руденко. Его место занял Зелимхан Бакаев. Красноречиво выглядела и статистика: до перерыва подопечные Дмитрия Игдисамова нанесли 13 ударов против всего одного у соперников.
В итоге открыть счёт армейцам помог стандарт в концовке первого тайма. После подачи из глубины мяч заметался по штрафной. Алвес пробил в падении, и мяч, срикошетив от защитника, угодил в штангу. Однако первым на добивании оказался Матеус Рейс, который отправил его в сетку. Судьи на VAR провели эпизод на предмет офсайда, но не обнаружили нарушения правил.
Вскоре Глебов едва не удвоил преимущество своей команды. После его удара в дальний угол Лантратов уже не мог выручить партнёров, однако мяч с «ленточки» вынес Сильянов.
Во втором тайме у Галактионова не оставалось иного выхода, кроме как провести замены. Сразу после перерыва он бросил в бой Карпукаса и Илью Еремеева. Игдисамов тоже ответил двойной рокировкой, выпустив Ивана Облякова и Матию Поповича.
Разозлённые хозяева активно начали и вскоре чуть не восстановили равновесие. Бакаев, воспользовавшись великолепной передачей Батракова, ворвался в штрафную, убрал защитника на замахе и низом не попал в дальний угол.
Однако первое впечатление оказалось обманчивым. Армейцы, хотя и отдали инициативу соперникам, продолжали регулярно организовывать опасные контратаки. Чего стоит эпизод, когда Рейс пробил примерно с 15 метров, но Лантратов выручил команду. Незадолго до этого из выгоднейшей позиции не попал в створ Фиров.
В довершение всех бед травму получил Ненахов. Защитник пытался остановить прорыв Поповича по левому флангу и дёрнул мышцу. К тому моменту у хозяев уже не осталось замен. Максим некоторое время пытался продолжить встречу, однако затем всё же опустился на газон. Медики унесли его с поля. Но спустя несколько минут, к удивлению болельщиков, футболист вернулся в игру.
Тем временем красно-зелёные организовали финальный штурм. Особенно активен на левом фланге был вышедший на замену Сергей Пиняев, который пользовался усталостью оппонентов, врывался в штрафную и наносил опасные удары. Однако выше всяких похвал действовал Бориско. Не позволил он отличиться и Батракову, когда Алексей с нескольких метров головой аккуратно перебрасывал мяч в дальний угол.
Но уже в компенсированное время давление хозяев всё-таки дало результат. Причём успех им тоже принёс стандарт. После подачи углового последовал выстрел с линии штрафной. Срикошетив от головы Владислава Голубева, мяч угодил в штангу. Однако первым на добивании оказался Сильянов.
В итоге судьба дерби решилась в серии пенальти. Футболисты обеих команд исполняли одиннадцатиметровые практически безупречно, не оставляя шансов вратарям. Заставил понервничать болельщиков лишь Батраков: после не самого сильного удара капитана по центру снаряд проскочил под ногой у Бориско.
Однако в заключительной попытке новичок всё же спас ЦСКА. Сильянов не реализовал свою попытку, пробив в правый угол на удобной для голкипера высоте, и Максим сыграл безупречно. А затем Мусаев поставил победную точку.
Таким образом, «Локомотив» потерпел второе поражение во всех турнирах на старте сезона. Более того, команда лишилась сразу двух ключевых исполнителей. Остаётся лишь надеяться, что повреждение Ненахова окажется не слишком серьёзным.