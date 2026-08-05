Напрасные старания: «Локомотив» сравнял счёт на 92-й минуте, но уступил ЦСКА в серии пенальти в Кубке России

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В первом тайме армейцы владели инициативой и нанесли 13 ударов против одного у соперников. Незадолго до перерыва Матеус Рейс закономерно открыл счёт после розыгрыша стандарта. Во второй половине железнодорожники переломили ход встречи и в концовке организовали финальный штурм. Это позволило Александру Сильянову восстановить равновесие на 92-й минуте. Однако сам же защитник не реализовал свою попытку в серии пенальти. Максим Бориско парировал его удар, а следом Тамерлан Мусаев поставил точку.