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В США назвали борьбу с мошенничеством одним из приоритетов Пентагона

Пентагону рекомендовали пересмотреть подход к борьбе с мошенническими схемами.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Пентагону требуется в приоритетном порядке пересмотреть подход к борьбе с мошенническими схемами при заключении контрактов, говорится в отчете счетной палаты страны, с которым ознакомилось РИА Новости.

Ведомство подготовило для шефа Пентагона Пита Хегсета список из более чем 1,5 тысяч рекомендаций, 53 из которых являются приоритетными и разделены на три направления.

«Мы рекомендовали, чтобы министерство (войны США — ред.) пересмотрело стратегию управления мошенническими рисками», — указывается в разделе, относящемся к проблемам финансового менеджмента.

В докладе отдельно подчеркивается, что неэффективное управление рисками, связанными с мошенничеством, ставит под угрозу финансовую надежность программ американского военного ведомства и его ежегодные расходы, «исчисляемые триллионами долларов».

Авторы отчета также добавили, что Пентагону требуется разработать специальные процедуры, которые должны улучшить проверку информации о подрядчиках.

Помимо финансового блока рекомендаций, счетная палата США указала на два других направления, включая необходимость поддержания боеготовности американских вооруженных сил и обеспечение системы закупки и модернизации оружия.

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