Власти Гватемалы эвакуируют население из-за извержения вулкана Фуэго

«Было принято решение провести превентивную эвакуацию жителей населенных пунктов, которые могут пострадать от пирокластических потоков. На данный момент эвакуированы 659 человек из восьми населенных пунктов, и мы продолжаем работу, поскольку может потребоваться эвакуация еще примерно десяти населенных пунктов», — сказала Огальдес на пресс-конференции, которую транслировало правительство страны в социальных сетях.