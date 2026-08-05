РИА Новости: количество раненных в конфликте с Ираном военных США достигло 687

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на данные Пентагона. Отмечается, что за время проведения военной операции «Эпическая ярость» пострадали 417 военнослужащих, ещё 270 солдат получили ранения в ходе новой серии операций против исламской республики.