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РИА Новости: количество раненных в конфликте с Ираном военных США достигло 687

Количество американских военнослужащих, раненных в ходе вооружённого конфликта с Ираном, достигло 687.

Количество американских военнослужащих, раненных в ходе вооружённого конфликта с Ираном, достигло 687.

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на данные Пентагона. Отмечается, что за время проведения военной операции «Эпическая ярость» пострадали 417 военнослужащих, ещё 270 солдат получили ранения в ходе новой серии операций против исламской республики.

Ранее представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что у американских войск есть необходимый арсенал для исполнения решений президента Дональда Трампа.

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