РИА Новости: количество раненных в конфликте с Ираном военных США достигло 687

Количество американских военнослужащих, раненных в ходе вооружённого конфликта с Ираном, достигло 687.
Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на данные Пентагона. Отмечается, что за время проведения военной операции «Эпическая ярость» пострадали 417 военнослужащих, ещё 270 солдат получили ранения в ходе новой серии операций против исламской республики.
Ранее представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что у американских войск есть необходимый арсенал для исполнения решений президента Дональда Трампа.