Дмитриев объяснил, зачем мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС

В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться до автономного города Сеута в Испании вплавь, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. По данным правительства Испании, не менее 72 человек погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты. В свою очередь Рабат сообщил об 11 жертвах.