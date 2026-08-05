Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев объяснил, зачем мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС

Они хотят поблагодарить главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за ее миграционную политику, считает спецпредставитель президента РФ.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Желание поблагодарить главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за ее миграционную политику является целью продвижения «дружелюбных» мигрантов из Марокко вглубь ЕС. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Дружелюбные мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за ее политику, благоприятствующую иммиграции», — написал он в X.

В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться до автономного города Сеута в Испании вплавь, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. По данным правительства Испании, не менее 72 человек погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты. В свою очередь Рабат сообщил об 11 жертвах.

Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, что привело к дипломатической напряженности между двумя странами и взаимным претензиями из-за недостаточной солидарности в вопросах миграционной политики.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше