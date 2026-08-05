Дмитриев объяснил, зачем мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Желание поблагодарить главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за ее миграционную политику является целью продвижения «дружелюбных» мигрантов из Марокко вглубь ЕС. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Дружелюбные мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за ее политику, благоприятствующую иммиграции», — написал он в X.
В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться до автономного города Сеута в Испании вплавь, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. По данным правительства Испании, не менее 72 человек погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты. В свою очередь Рабат сообщил об 11 жертвах.
Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, что привело к дипломатической напряженности между двумя странами и взаимным претензиями из-за недостаточной солидарности в вопросах миграционной политики.