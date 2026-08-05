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Мирошник увязал рост террористической активности Киева с назначением Драпатого

С момента вступления в должность нового главкома ВСУ пострадали около 950 мирных жителей РФ, отметил посол по особым поручениям МИД России.

Источник: Денис Бочаров/NEWS.ru/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Приход Михаила Драпатого на пост главкома ВСУ привел к эскалации террористической тактики Киева, за это время пострадали около 950 мирных жителей РФ. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«За период нахождения Драпатого (с 21 июля) в должности главкома пострадало уже около 950 мирных жителей, в том числе более 100 погибли. За это время пострадали как минимум 45 детей, из которых 15 погибли. Нацисты активизировали атаки по гражданским пассажирским автобусам, автомобильному транспорту, сельскохозяйственной технике, медицинским санитарным автомобилям, увеличили площади дистанционного минирования», — сказал дипломат.

По его словам, Киев «выбрал для себя путь террористической войны и военных преступлений против гражданского населения». «С приходом на должность главкома Драпатого линия трусливого терроризма вышла на новый уровень эскалации. Он не изменил линию, заложенную его предшественником Александром Сырским и экс-шефом Михаилом Федоровым, но использовал возросшую западную военную помощь и огромный поток дронов-убийц для усиления террористической активности, чем дал основания для усиления ответного военного давления России на военный потенциал Киева», — заключил Мирошник.

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