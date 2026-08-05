Мирошник увязал рост террористической активности Киева с назначением Драпатого

По его словам, Киев «выбрал для себя путь террористической войны и военных преступлений против гражданского населения». «С приходом на должность главкома Драпатого линия трусливого терроризма вышла на новый уровень эскалации. Он не изменил линию, заложенную его предшественником Александром Сырским и экс-шефом Михаилом Федоровым, но использовал возросшую западную военную помощь и огромный поток дронов-убийц для усиления террористической активности, чем дал основания для усиления ответного военного давления России на военный потенциал Киева», — заключил Мирошник.