За последнюю неделю июля в результате действий ВСУ погибли 49 мирных жителей России, включая четверых детей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«За последнюю неделю июля от рук украинских нацистов погибли 49 мирных жителей, в том числе четыре ребенка. Общее количество пострадавших превысило 390 человек», — сказал он для ТАСС.
Мирошник уточнил, что по сравнению с июнем количество погибших и раненых выросло более чем на четверть. По его данным, в период с 15 по 21 июня число пострадавших составляло 291 человека, тогда как с 27 июля по 2 августа — 391.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал пляж под Геленджиком. В результате удара погибли семь человек, включая троих детей. В ООН призвали все стороны конфликта к максимальной осторожности. Там указали, что главной задачей должно быть предотвращение жертв среди мирного населения.