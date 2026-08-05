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Онищенко назвал маловероятным риск распространения циклоспороза в России

Вероятность распространения в России циклоспороза, который характеризуется взрывной диареей, мала. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

Вероятность распространения в России циклоспороза, который характеризуется взрывной диареей, мала. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что каких-либо оснований для беспокойств нет. Онищенко добавил, что в России резко сокращены поездки в США, где распространяется эта инфекция.

«Второе — это то, что у нас нет товарных обменов, тем более пищевой продукцией», — добавил собеседник агентства.

Ранее врач-терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия в беседе с RT предупредил о риске заражения паразитарными инфекциями во время купания в некоторых водоёмах.

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