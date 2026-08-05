Пентагон раскрыл новые данные о потерях военных США в Иране

Кроме того, оборонное ведомство отдельно учитывает потери, понесенные американскими военными в зарубежных операциях с 7 июля. По этим данным, за указанный период погибли еще четыре военнослужащих, а ранения получили 270 человек. Места проведения этих операций в опубликованной информации не раскрываются.