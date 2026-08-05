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Пентагон раскрыл новые данные о потерях военных США в Иране

Общее число американских военнослужащих, которые получили ранения с момента начала боевых действий против Ирана, составляет 687 человек.

Источник: Аргументы и факты

Пентагон опубликовал обновленную статистику потерь американских вооруженных сил с начала боевых действий против Ирана, стартовавших 28 февраля. Согласно представленным данным, за этот период ранения получили в общей сложности 687 военнослужащих США.

Из них 417 человек были ранены, а 14 погибли в ходе операции «Эпическая ярость», которая продолжалась с конца февраля до начала мая. О завершении этой военной кампании американские власти объявили 5 мая.

Кроме того, оборонное ведомство отдельно учитывает потери, понесенные американскими военными в зарубежных операциях с 7 июля. По этим данным, за указанный период погибли еще четыре военнослужащих, а ранения получили 270 человек. Места проведения этих операций в опубликованной информации не раскрываются.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в ходе военной операции против Ирана США практически полностью израсходовали запасы высокоточных дальнобойных ракет.

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