В подполье сообщили о беспрецедентном аудите кадров в ВСУ

Он отметил, что в первую очередь разбирательства затронули так называемые личные подразделения экс-главкома ВСУ Александра Сырского — 425-й и 225-й штурмовые полки. «Внутри них шли серьезные разбирательства СБУ на предмет насилия, пыток на полигонах, коррупции и даже неоказания своевременной медицинской помощи. Оба командира были непосредственно замешаны в преступных делах своих подразделений. Да и реальные заслуги этих полков тоже вызывали вопросы у следствия. Поэтому неудивительно, что при таких высоких потерях именно им в первую очередь закрыли возможность пополнения до особого распоряжения», — сообщил представитель подполья.