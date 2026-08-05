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Мирошник: после назначения Драпатого пострадали около 950 мирных граждан России

Назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооружёнными силами Украины привело к эскалации террористической тактики киевского режима. За это время пострадали около 950 мирных россиян.

Назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооружёнными силами Украины привело к эскалации террористической тактики киевского режима. За это время пострадали около 950 мирных россиян.

С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«…Пострадали как минимум 45 детей, из которых 15 погибли», — добавил он.

Ранее Мирошник заявил, что после назначения Драпатого ВСУ активизировали удары по гражданским объектам.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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