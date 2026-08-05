Американский сенатор заблокировал ускоренное принятие санкций в отношении России

По словам источников, Рафаэль Уорнок заблокировал соглашение о сокращении времени дебатов по законопроекту. Сам господин Уорнок говорил, что считает поддержку Украины одним из интересов нацбезопасности США. При этом он выступает против пункта, включенного в законопроект, о расширении полномочий президента Дональда Трампа по введению пошлин.