WSJ: сделка по Ормузу предусматривает заход судов в Персидский залив через Иран

Сделка по Ормузскому проливу, которая была предложена Тегерану, предусматривает заход всех торговых судов в Персидский залив через территориальные воды Ирана.
Такую информацию приводит газета The Wall Street Journal. Издание отмечает, что Иран запросил право на взимание сборов за проход судов, снятие морской блокады США, смягчение санкций в отношении иранской нефти и гарантии, что атаки не будут возобновлены.
Ранее телеканал Press TV сообщил, что Иран и Оман приступили к обсуждению создания нового коридора в Ормузе.
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