Yle: новый глава венгерского правительства сохранил прежнюю позицию по Украине

При этом эксперт обратила внимание, что Венгрия далеко не единственная страна в объединении, которая не стремится форсировать процесс принятия Украины. Миклошши отмечает, что официальный Будапешт выступает скорее в роли публичного «тормоза», в то время как другие государства-члены имеют свои внутренние резоны для выжидательной позиции.