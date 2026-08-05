Yle: новый глава венгерского правительства сохранил прежнюю позицию по Украине

Смена руководителя кабинета министров в Венгрии не изменила ситуацию с продвижением Украины в Европейский союз. Как передает финская государственная телерадиокомпания Yle, проблема остается нерешенной, несмотря на приход к власти Петера Мадьяра.
Профессор Хельсинкского университета Каталин Миклошши пояснила, что новый венгерский премьер использует украинский вопрос в качестве инструмента для защиты национальных интересов своей страны и одновременно для укрепления собственных политических позиций. По ее словам, тактика Будапешта в отношении Киева кардинально не изменилась.
При этом эксперт обратила внимание, что Венгрия далеко не единственная страна в объединении, которая не стремится форсировать процесс принятия Украины. Миклошши отмечает, что официальный Будапешт выступает скорее в роли публичного «тормоза», в то время как другие государства-члены имеют свои внутренние резоны для выжидательной позиции.
В числе этих причин профессор назвала потенциальную конкуренцию на аграрных рынках, перераспределение финансовых потоков внутри союза, а также неурегулированные исторические разногласия с Киевом. Именно эти факторы, по мнению финского эксперта, формируют общий скептицизм в европейских столицах касательно скорого предоставления Украине полноправного членства.
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