«Дружелюбные мигранты»: Дмитриев оценил миграционную политику фон дер Ляйен

Продвижение мигрантов из Марокко вглубь ЕС связано с желанием «поблагодарить» главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.
«Дружелюбные мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за ее политику, благоприятствующую иммиграции», — написал спецпредставитель президента РФ.
Ранее мигранты из Марокко фактически взяли штурмом испанскую Сеуту. По оценкам городских властей, число незаконно проникнувших на территорию страны беженцев достигло примерно 60 тысяч человек.
Как писал KP.RU, не менее 18 мигрантов погибли при попытке вплавь попасть в Сеуту. Власти Испании приняли решение привлечь военнослужащих для оказания помощи в обеспечении безопасности в городе.