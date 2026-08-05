За 3 месяца США обеспечили проход свыше 1000 судов через Ормузский пролив

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах с Ираном по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме. Американский лидер допускал, что движение в акватории полноценно возобновится 4 августа. Республиканец назвал этот шаг первым этапом урегулирования ситуации, но не раскрыл детали диалога с иранской стороной.