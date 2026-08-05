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ЕС планирует утвердить 22-й пакет санкций к 12 октября

Евросоюз планирует утвердить 22-й пакет санкций к заседанию Совета ЕС по иностранным делам 12 октября. Об этом газете «Известия» сообщил европейский дипломатический источник.

«(Планируется. — Прим. Life.ru) завершить все процедуры к заседанию Совета по иностранным делам 12 октября. Однако возможно, что это произойдёт и ранее», — сказал собеседник издания.

Сейчас проект санкционного пакета готовит Еврокомиссия. Она ещё не направила документ в Совет ЕС, который должен рассмотреть и утвердить новые ограничения. Работа над проектом в Совете ЕС пока не началась. По данным издания, санкции могут затронуть более 1,6 тыс. компаний. Брюссель также намерен усилить борьбу с обходом действующих ограничений.

Ранее министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макэнти допустила переход Евросоюза от редких крупных пакетов санкций к более частым отдельным ограничениям против России. По её словам, странам объединения ещё предстоит выбрать наиболее эффективный подход. В Брюсселе обсуждают компактные и поэтапные меры после сложных переговоров по предыдущему пакету, поскольку крупные наборы санкций требуют единогласного одобрения всех 27 государств ЕС. Двадцать первый пакет Евросоюз утвердил 23 июля, включив в него ограничения против 48 физических лиц и 170 организаций. Новые меры также затронули энергетический и финансовый секторы, а также так называемый «теневой флот» России.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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