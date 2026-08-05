ЕС планирует утвердить 22-й пакет санкций к 12 октября

Ранее министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макэнти допустила переход Евросоюза от редких крупных пакетов санкций к более частым отдельным ограничениям против России. По её словам, странам объединения ещё предстоит выбрать наиболее эффективный подход. В Брюсселе обсуждают компактные и поэтапные меры после сложных переговоров по предыдущему пакету, поскольку крупные наборы санкций требуют единогласного одобрения всех 27 государств ЕС. Двадцать первый пакет Евросоюз утвердил 23 июля, включив в него ограничения против 48 физических лиц и 170 организаций. Новые меры также затронули энергетический и финансовый секторы, а также так называемый «теневой флот» России.