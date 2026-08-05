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Японская «Белая книга» назвала три страны-угрозы

Япония представила ежегодный доклад по вопросам безопасности, в котором вновь включила Россию, Китай и КНДР в число основных вызовов для национальной обороны.

Япония представила ежегодный доклад по вопросам безопасности, в котором вновь включила Россию, Китай и КНДР в число основных вызовов для национальной обороны. В «Белой книге» подчеркивается, что Токио с особым вниманием отслеживает усиление взаимодействия между этими тремя государствами, прежде всего углубление связей Москвы с Пекином и Пхеньяном.

В документе японское правительство указывает на необходимость наращивания военного потенциала страны. Власти призывают действовать «с ещё большей остротой и осознанием кризиса, чем когда-либо прежде», что напрямую связано с текущей региональной обстановкой.

Новым акцентом в докладе этого года стал тезис о двойственной роли оборонной промышленности. Авторы доклада пришли к выводу, что развитие военно-промышленного комплекса может служить не только укреплению безопасности, но и выступать драйвером для экономики. Инвестиции в производство вооружений, по мнению составителей, способны поддержать национальную промышленность и открыть дополнительные возможности для хозяйственного роста.

Таким образом, Токио продолжает курс на усиление обороноспособности, одновременно рассматривая эту сферу как потенциальный ресурс для развития экономики.

Ранее мы писали: Сильный тайфун № 13 приближается к Окинаве и Амами в Японии.

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