Японская «Белая книга» назвала три страны-угрозы

Новым акцентом в докладе этого года стал тезис о двойственной роли оборонной промышленности. Авторы доклада пришли к выводу, что развитие военно-промышленного комплекса может служить не только укреплению безопасности, но и выступать драйвером для экономики. Инвестиции в производство вооружений, по мнению составителей, способны поддержать национальную промышленность и открыть дополнительные возможности для хозяйственного роста.