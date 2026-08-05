Дмитриев иронично оценил продвижение мигрантов из Марокко вглубь ЕС

Ранее в Евросоюзе возникли разногласия из-за ситуации с мигрантами в испанском анклаве Сеута. Большинство стран ЕС поддержали письмо по поводу массовых попыток проникновения мигрантов на испанскую территорию, однако Ирландия, Франция, Португалия и Люксембург отказались его подписывать. Одной из причин стало несогласие с формулировками документа и недостаточная, по мнению некоторых стран, поддержка Испании.