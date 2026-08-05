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Трутнев назвал сроки создания дноуглубительного флота на Севморпути

Трутнев: поручение Путина по дноуглубительному флоту выполнят в течение недели.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Поручение президента РФ Владимира Путина по созданию дноуглубительного флота для работы в акватории Северного морского пути будет выполнено в течение недели, сообщил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Во вторник в Доме правительства Трутнев провел совещание по вопросу создания дноуглубительного флота для работы в акватории Северного морского пути.

«Дноуглубительный флот для работы в акватории Северного морского пути будет создан. Сегодня были некоторые разночтения по финансовой модели. Не все сошлось в экономике между ГК “Росатом”, Минтрансом и Минфином. Я соответствующие просьбы нашим коллегам сформулировал. В течение недели мы доведем до конца поручение президента Российской Федерации по созданию собственного дноуглубительного флота», — сообщил вице-премьер журналистам.

По его словам, в период с 2020 года по настоящее время ГК «Росатом» выполнен большой объем дноуглубительных работ в порту Сабетта и проработан вариант создания собственного дноуглубительного флота. Как уточнили в пресс-службе, первый этап предусматривает приобретение судов для выполнения работ в короткий навигационный период.

«Мы должны выполнить работу по строительству собственного дноуглубительного флота. Это позволит сохранить грузопоток на запланированном уровне», — отметил Трутнев на совещании.

Путин дал поручение правительству России совместно с госкорпорацией «Росатом» и ПАО «Новатэк» рассмотреть вопрос приобретения флота для проведения дноуглубительных работ в акватории Северного морского пути. Утвержденный перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля, размещен на сайте Кремля.

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