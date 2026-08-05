ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Украинские солдаты пытались безуспешно выйти из населенного пункта Красноярское в ДНР. Как рассказал ТАСС начальник инженерных войск 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Смоленск, противник был уничтожен.
«Противник пытался выйти из населенного пункта, но в связи с тем, что мы провели изоляцию данного района, противник понес потери, и штурмовые подразделения [ВС РФ] смогли спокойно зачистить данный населенный пункт», — рассказал Смоленск.
30 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск «Центр» населенного пункта Красноярское в ДНР.
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