Военнослужащие Вооружённых сил Украины, которые были заблокированы в Красноярском в ДНР, безуспешно пытались покинуть населённый пункт.
Об этом ТАСС рассказал военнослужащий Вооружённых сил России с позывным Смоленск. Он отметил, что украинские солдаты были уничтожены.
«…Мы провели изоляцию данного района, противник понёс потери, и штурмовые подразделения смогли спокойно зачистить данный населённый пункт», — сказал Смоленск.
Об освобождении российскими войсками населённого пункта Красноярское в ДНР стало известно в четверг, 30 июля.
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