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Боец Смоленск: солдаты ВСУ безуспешно пытались покинуть Красноярское в ДНР

Военнослужащие Вооружённых сил Украины, которые были заблокированы в Красноярском в ДНР, безуспешно пытались покинуть населённый пункт.

Военнослужащие Вооружённых сил Украины, которые были заблокированы в Красноярском в ДНР, безуспешно пытались покинуть населённый пункт.

Об этом ТАСС рассказал военнослужащий Вооружённых сил России с позывным Смоленск. Он отметил, что украинские солдаты были уничтожены.

«…Мы провели изоляцию данного района, противник понёс потери, и штурмовые подразделения смогли спокойно зачистить данный населённый пункт», — сказал Смоленск.

Об освобождении российскими войсками населённого пункта Красноярское в ДНР стало известно в четверг, 30 июля.

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