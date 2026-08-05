Дмитриев: миграционная система ЕС может отразить лишь здравый смысл

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев вновь прокомментировал миграционный кризис в Испании.
Он оценил материал Bloomberg, в котором сказано, что миграционная система ЕС якобы «успешно справилась с резким притоком мигрантов в Испанию».
«Миграционная система ЕС способна успешно отразить лишь здравый смысл», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Напомним, десятки тысяч нелегалов добрались до автономного города Сеута. На фоне кризиса власти Испании задействовали военных для «помощи в обеспечении безопасности». По информации правительства Испании, не менее 72 человек погибли.
Глава администрации испанского анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортис подверг сомнению высказывания о том, что ситуация в Сеуте пришла в норму.
По словам Дмитриева, в Испании миграция ведёт не к развитию, а к росту преступности.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.