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Дмитриев: миграционная система ЕС может отразить лишь здравый смысл

Миграционная система ЕС способна успешно отразить лишь здравый смысл, заявил Кирилл Дмитриев, говоря о миграционном кризисе в Испании.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев вновь прокомментировал миграционный кризис в Испании.

Он оценил материал Bloomberg, в котором сказано, что миграционная система ЕС якобы «успешно справилась с резким притоком мигрантов в Испанию».

«Миграционная система ЕС способна успешно отразить лишь здравый смысл», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.

Напомним, десятки тысяч нелегалов добрались до автономного города Сеута. На фоне кризиса власти Испании задействовали военных для «помощи в обеспечении безопасности». По информации правительства Испании, не менее 72 человек погибли.

Глава администрации испанского анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортис подверг сомнению высказывания о том, что ситуация в Сеуте пришла в норму.

По словам Дмитриева, в Испании миграция ведёт не к развитию, а к росту преступности.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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