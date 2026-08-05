Саакашвили назвал пять лет в грузинской тюрьме пыткой

Саакашвили был задержан в октябре 2021 года после нелегального возвращения в страну. Позже он объявлял голодовку, после чего его переводили в медицинское учреждение. На данный момент в отношении него вынесено четыре приговора, согласно которым он пробудет в заключении до 2034 года. В списке предъявленных обвинений — нападение на депутата, растрата бюджета, руководство разгоном акции протеста 2007 года и незаконное пересечение государственной границы. В ноябре прошлого года следственные органы возбудили против него очередное уголовное дело, связанное с обвинениями в саботаже и подрыве национальной безопасности.