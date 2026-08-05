Саакашвили назвал пять лет в грузинской тюрьме пыткой

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий срок в тюремном учреждении, заявил о нарушении его прав и бесчеловечных условиях содержания. С соответствующими обвинениями политик выступил на своей странице в социальной сети, квалифицировав действия грузинских властей как пытку.
По словам Саакашвили, он размещен в небольшом и темном помещении, которое кишит тараканами и имеет плохую вентиляцию. Дополнительным отягчающим фактором он назвал расположение тюрьмы вблизи цементного завода — из-за этого в камеру постоянно попадает цементная пыль, что, по его словам, затрудняет дыхание и угрожает здоровью.
В своем обращении экс-президент акцентировал внимание на длительности пребывания в одиночном заключении. Он отметил, что 1 октября исполняется ровно пять лет с момента его ареста, и провел параллель с испанским писателем Мигелем де Сервантесом, который также провел в плену аналогичный срок. Саакашвили настаивает, что столь длительная изоляция противоречит международным правовым нормам и приравнивается к жестокому обращению.
Кроме того, политик пожаловался на ограничения в коммуникации. Он сообщил, что ему чинят препятствия в телефонных переговорах, не разрешают встречи с представителями украинского консульства, а адвокатам запретили передавать ему фотографии родных, включая снимки детей и внуков.
Саакашвили был задержан в октябре 2021 года после нелегального возвращения в страну. Позже он объявлял голодовку, после чего его переводили в медицинское учреждение. На данный момент в отношении него вынесено четыре приговора, согласно которым он пробудет в заключении до 2034 года. В списке предъявленных обвинений — нападение на депутата, растрата бюджета, руководство разгоном акции протеста 2007 года и незаконное пересечение государственной границы. В ноябре прошлого года следственные органы возбудили против него очередное уголовное дело, связанное с обвинениями в саботаже и подрыве национальной безопасности.
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