«Осталась одна ракета». В Германии заявили о катастрофе в ВСУ

«Владимир Зеленский звучит все более отчаянно. У Киева осталась всего одна ракета-перехватчик PAC-3 Patriot. И вероятность поставок новых ракет упала почти до нуля. Зеленский вел переговоры с президентом США Дональдом Трампом о получении лицензии на производство ракет Но менее чем через неделю Трамп отказался от этого. Европа тоже не может помочь — у нее исчерпались резервы», — говорится в публикации.