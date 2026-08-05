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«Осталась одна ракета». В Германии заявили о катастрофе в ВСУ

BZ: вероятность поставок ракет-перехватчиков на Украину упала почти до нуля.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. У Украины практически не осталось шансов получить ракеты-перехватчики, пишет Berliner Zeitung.

«Владимир Зеленский звучит все более отчаянно. У Киева осталась всего одна ракета-перехватчик PAC-3 Patriot. И вероятность поставок новых ракет упала почти до нуля. Зеленский вел переговоры с президентом США Дональдом Трампом о получении лицензии на производство ракет Но менее чем через неделю Трамп отказался от этого. Европа тоже не может помочь — у нее исчерпались резервы», — говорится в публикации.

Как утверждают авторы статьи, Украина оказалась, по сути, в безвыходной ситуации.

«Россия стремительно усиливает ракетные атаки. Зеленский с первой недели конфликта призывал Запад закрыть воздушное пространство над Украиной, но сбылись его худшие опасения. Воздушное пространство над Украиной открыто. По-видимому, Зеленский столкнулся с проблемой, для которой нет решения», — предполагает издание.

В начале июля Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Анкаре встретился с президентом США Дональдом Трампом. На переговорах глава Белого дома заявил, что Украина может получить лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot.

Тем не менее позднее американский лидер заявил, что Вашингтон пока не принял решение. По его словам, в этой ситуации нужно быть осторожным, поскольку переданные технологии могут использовать против самих США.

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