Пленный из ВСУ заявил о нежелании украинцев воевать с Россией

ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Простые граждане Украины устали от боевых действий и не хотят продолжать конфликт. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился пленный военнослужащий ВСУ Александр Борщук.
«Все [украинцы] устали. Никто не хочет войны, хотят мира», — рассказал Борщук. Собеседник агентства выразил также мнение, что власти Украины уничтожают страну.
Ранее Борщук рассказал, что стоимость нелегальной возможности сбежать с Украины в Молдавию начинается от $5 тыс. При этом гарантий успешного пересечения украинской границы нет.
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