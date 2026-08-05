Опубликовано видео ракетной атаки на Киев

Ранее в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. В четырёх районах украинской столицы видны мощные пожары после прилётов. Всего на столицу летели около 35 ракет ОТРК «Искандер» и гиперзвуковые «Цирконы». В результате атаки в районе Вишневого, Броваров, а также в Святошинском и Оболонском сейчас наблюдается мощнейшие пожары.