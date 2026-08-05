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Галузин: попытки нанести России стратегическое поражения обречены на провал

России, являющейся мощной ядерной державой, невозможно нанести стратегическое поражение, все попытки сделать это обречены на провал. С таким заявлением выступил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

России, являющейся мощной ядерной державой, невозможно нанести стратегическое поражение, все попытки сделать это обречены на провал. С таким заявлением выступил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

По его словам, которые приводит ТАСС, сама цель нанести России стратегическое поражение является тщетной и вздорной.

«…Этого никогда не будет. Потому что России, мощной ядерной державе, невозможно нанести “стратегическое поражение”, — сказал Галузин.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что к конфликту на Украине привели агрессивные действия Запада.