Галузин: попытки нанести России стратегическое поражения обречены на провал

России, являющейся мощной ядерной державой, невозможно нанести стратегическое поражение, все попытки сделать это обречены на провал. С таким заявлением выступил замглавы российского МИД Михаил Галузин.
По его словам, которые приводит ТАСС, сама цель нанести России стратегическое поражение является тщетной и вздорной.
«…Этого никогда не будет. Потому что России, мощной ядерной державе, невозможно нанести “стратегическое поражение”, — сказал Галузин.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что к конфликту на Украине привели агрессивные действия Запада.