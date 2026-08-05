Жители Кубы рассказали, как выживают после новых отключений энергосистемы

«Без этой помощи не знаю, как бы мы справились. Моей пенсии и пенсии мужа ни на что не хватает. Вчера пришлось идти к племяннику сварить немного риса в электрической кастрюле — у них есть солнечные панели. А сама я готовлю на дровах, угле или на чем придется, потому что в этом году нам так и не распределили сжиженный газ», — рассказала Рамирес.