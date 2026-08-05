Жители Кубы рассказали, как выживают после новых отключений энергосистемы

«Это отчаянная ситуация… Если найдешь растительное масло, оно стоит больше 4 тысяч песо. Упаковка из 30 яиц — свыше 3 тысяч песо. Денег не хватает… Приходится покупать по два-три яйца в день или один пакет фарша — не только потому, что все очень дорого, но и потому, что мне негде хранить продукты», — сказала агентству жительница Гаваны Янаиса Рейес, воспитывающая двоих детей.
Как передает корреспондент РИА Новости, в ряде населенных пунктов центральной и западной Кубы электричество и водоснабжение отсутствовали с выходных. Перебои также затронули мобильную связь и интернет, затрудняя общение между родственниками.
По словам Рейес, после воскресного отключения в ее доме не было света более 48 часов. В первые дни августа национальная энергосистема уже дважды полностью выходила из строя при том, что с июня подача электроэнергии ограничивается двумя-тремя часами в сутки. Из-за отсутствия связи собеседница агентства долгое время не могла связаться со своей матерью.
Пенсионерка Мария Тереса Рамирес из провинции Санкти-Спиритус сообщила РИА Новости, что с воскресенья у нее дома не было ни электричества, ни воды. По ее словам, холодильник пуст, а выживают они с мужем во многом благодаря помощи детей, живущих в США, которые присылают продукты, деньги, портативную электростанцию и аккумуляторные вентиляторы.
«Без этой помощи не знаю, как бы мы справились. Моей пенсии и пенсии мужа ни на что не хватает. Вчера пришлось идти к племяннику сварить немного риса в электрической кастрюле — у них есть солнечные панели. А сама я готовлю на дровах, угле или на чем придется, потому что в этом году нам так и не распределили сжиженный газ», — рассказала Рамирес.
В конце июля президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в парламенте, что энергетическая блокада США стала «невыносимым коллективным наказанием» для кубинского народа. По его словам, после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о введении пошлин в отношении стран, поставляющих топливо Кубе, остров на протяжении семи месяцев практически не получает нефть, за исключением одной партии из России.
С июня на Кубе уже пять раз наступал полный коллапс национальной энергосистемы. Власти объясняют кризис нехваткой топлива, ограничениями на его импорт и изношенностью генерирующих мощностей. В понедельник государственная энергокомпания Unión Eléctrica сообщила о восстановлении единой энергосистемы страны после очередного масштабного отключения.