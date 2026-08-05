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Глава Рособрнадзора высказался об идее серьезных изменений в ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев исключил серьезные изменения в ЕГЭ в ближайшее время.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Серьезных изменений в модели проведения Единого государственного экзамена в ближайшие два года не ожидается, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Кроме каких-то содержательных изменений в ряде заданий — это мы делаем каждый год, потому что после ЕГЭ анализируются и обрабатываются результаты экзаменов и определяются валидные и невалидные задания — в ближайшие два года мы серьезных изменений не видим», — сказал Музаев.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме, без серьезных сбоев.