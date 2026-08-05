Глава Рособрнадзора высказался об идее серьезных изменений в ЕГЭ

«Кроме каких-то содержательных изменений в ряде заданий — это мы делаем каждый год, потому что после ЕГЭ анализируются и обрабатываются результаты экзаменов и определяются валидные и невалидные задания — в ближайшие два года мы серьезных изменений не видим», — сказал Музаев.