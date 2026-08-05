Ранее бывший вице-премьер Сербии и председатель «Движения социалистов» Александр Вулин исключил участие сербов в возможной войне против России. Он заявил, что власти страны не пойдут на такой шаг ни при каких обстоятельствах. По словам политика, европейские лидеры выступают за сопротивление Москве, однако сербское общество не разделяет этот подход. Вулин также выступил против введения виз для россиян и назвал такую меру подлостью.