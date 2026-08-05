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Дмитриев: мигранты из Марокко едут в ЕС, чтобы выразить благодарность главе ЕК

Мигранты из Марокко едут в страны — участницы Европейского союза, чтобы выразить главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен благодарность за проводимую ею политику.

Мигранты из Марокко едут в страны — участницы Европейского союза, чтобы выразить главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен благодарность за проводимую ею политику.

Об этом пошутил в социальной сети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Дружелюбные марокканские мигранты едут всё глубже в ЕС, чтобы просто поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за её проиммигрантскую политику», — написал он.

Ранее власти Нидерландов выступили с призывом размещать центры возврата мигрантов за пределами Евросоюза.

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