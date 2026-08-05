Дмитриев: мигранты из Марокко едут в ЕС, чтобы выразить благодарность главе ЕК

Мигранты из Марокко едут в страны — участницы Европейского союза, чтобы выразить главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен благодарность за проводимую ею политику.
Об этом пошутил в социальной сети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Дружелюбные марокканские мигранты едут всё глубже в ЕС, чтобы просто поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за её проиммигрантскую политику», — написал он.
Ранее власти Нидерландов выступили с призывом размещать центры возврата мигрантов за пределами Евросоюза.
Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.Читать дальше