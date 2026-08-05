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Дмитриев объяснил, зачем мигранты продвигаются вглубь ЕС

«Дружелюбные» мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, заявил Кирилл Дмитриев.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил, зачем мигранты из Марокко «продвигаются вглубь ЕС».

По его словам, это связано с желанием «поблагодарить» председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен за её политику.

«Дружелюбные мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за её политику, благоприятствующую иммиграции», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.

Десятки тысяч нелегалов добрались до автономного города Сеута. На фоне кризиса власти Испании задействовали военных для «помощи в обеспечении безопасности». По предварительной информации, не менее 72 человек погибли.

В Европе заявили, что миграционная система ЕС якобы «успешно справилась с резким притоком мигрантов в Испанию».

По словам Дмитриева, «миграционная система ЕС может отразить лишь здравый смысл».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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