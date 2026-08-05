Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил, зачем мигранты из Марокко «продвигаются вглубь ЕС».
По его словам, это связано с желанием «поблагодарить» председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен за её политику.
«Дружелюбные мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за её политику, благоприятствующую иммиграции», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Десятки тысяч нелегалов добрались до автономного города Сеута. На фоне кризиса власти Испании задействовали военных для «помощи в обеспечении безопасности». По предварительной информации, не менее 72 человек погибли.
В Европе заявили, что миграционная система ЕС якобы «успешно справилась с резким притоком мигрантов в Испанию».
По словам Дмитриева, «миграционная система ЕС может отразить лишь здравый смысл».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.