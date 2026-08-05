Reuters узнало об отзыве визы посла Бразилии в Вашингтоне

Трамп 1 июня выдвинул кандидатуру спикера нижней палаты законодательного собрания штата Флорида Дэниела Переза на должность посла США в Бразилии. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США рекомендовал верхней палате законодательного органа полного состава утвердить его кандидатуру, но, как подчеркивает Reuters, он не сможет занять эту должность до тех пор, пока официального согласия на это не дадут бразильские власти.