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Reuters узнало об отзыве визы посла Бразилии в Вашингтоне

Решение связано с тем, что республика «не дала формального дипломатического согласия» по кандидатуре американского представителя и отказала в визах нескольким дипломатам, пишет агентство.

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты отозвали визу посла Бразилии в Вашингтоне Марии Луизы Рибейро Виотти. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

По данным агентства, соответствующее решение американские власти приняли из-за того, что Бразилия «не дала формального дипломатического согласия по выдвинутой администрацией [президента США Дональда] Трампа кандидатуре посла в Бразилиа и отказала в визах нескольким американским дипломатам». Как отмечает Reuters, американское внешнеполитическое ведомство готово восстановить визу посла Бразилии в случае, если власти страны выдадут агреман новому руководителю диппредставительства США.

Трамп 1 июня выдвинул кандидатуру спикера нижней палаты законодательного собрания штата Флорида Дэниела Переза на должность посла США в Бразилии. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США рекомендовал верхней палате законодательного органа полного состава утвердить его кандидатуру, но, как подчеркивает Reuters, он не сможет занять эту должность до тех пор, пока официального согласия на это не дадут бразильские власти.

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