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В Киеве прогремела серия взрывов

В Киеве и области объявлена воздушная тревога.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве в ночь на 5 августа прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости» в телеграм-канале.

По информации газеты, спустя несколько минут после первых сообщений в столице Украины вновь были слышны повторные взрывы.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, что российские бойцы наносят удары по территории Украины в ответ на террористические атаки киевского режима. По данным Минобороны, ВС РФ поразили предприятия ВПК и инфраструктуру порта Южный.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России беспилотником «Герань» поразили логистический центр в районе города Бурынь Сумской области, который использовался в интересах ВСУ.

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