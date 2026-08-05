В Киеве прогремела серия взрывов

В Киеве в ночь на 5 августа прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости» в телеграм-канале.
По информации газеты, спустя несколько минут после первых сообщений в столице Украины вновь были слышны повторные взрывы.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.
Напомним, что российские бойцы наносят удары по территории Украины в ответ на террористические атаки киевского режима. По данным Минобороны, ВС РФ поразили предприятия ВПК и инфраструктуру порта Южный.
Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России беспилотником «Герань» поразили логистический центр в районе города Бурынь Сумской области, который использовался в интересах ВСУ.