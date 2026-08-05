МИД Бразилии вручил ноту протеста аргентинскому послу

Бразилия понизила уровень дипломатических отношений с Аргентиной, приняв решение не возвращать своего посла Жулиу Бителли в Буэнос-Айрес. Как сообщает телеканал CNN Brasil, отныне взаимодействие между странами будет осуществляться на уровне поверенных в делах.
Официальное уведомление о данном решении было направлено аргентинскому послу в Бразилиа Даниэлю Раймонди. Дипломату вручили ноту протеста бразильского внешнеполитического ведомства.
По информации источника, ужесточение позиции Бразилиа последовало за очередными оскорбительными заявлениями, которые позволил себе президент Аргентины Хавьер Милей в адрес бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Реакция бразильских властей оказалась незамедлительной и была реализована через дипломатические каналы.
Ранее мы писали: США аннулировали визу послу Бразилии после отказа одобрить американского посла.
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