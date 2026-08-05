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МИД Бразилии вручил ноту протеста аргентинскому послу

Бразилия понизила уровень дипломатических отношений с Аргентиной, приняв решение не возвращать своего посла Жулиу Бителли в Буэнос-Айрес.

Бразилия понизила уровень дипломатических отношений с Аргентиной, приняв решение не возвращать своего посла Жулиу Бителли в Буэнос-Айрес. Как сообщает телеканал CNN Brasil, отныне взаимодействие между странами будет осуществляться на уровне поверенных в делах.

Официальное уведомление о данном решении было направлено аргентинскому послу в Бразилиа Даниэлю Раймонди. Дипломату вручили ноту протеста бразильского внешнеполитического ведомства.

По информации источника, ужесточение позиции Бразилиа последовало за очередными оскорбительными заявлениями, которые позволил себе президент Аргентины Хавьер Милей в адрес бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Реакция бразильских властей оказалась незамедлительной и была реализована через дипломатические каналы.

Ранее мы писали: США аннулировали визу послу Бразилии после отказа одобрить американского посла.

Читайте также: Путин и Лула да Силва обсудили урегулирование конфликта на Украине.

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