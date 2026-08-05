Посол РФ заявил, что россияне на Кубе не обращались за помощью из-за блэкаута

«Нет, наши соотечественники не обращались в посольство или генконсульство из-за очередного полного отключения национальной электроэнергетической системы Кубы», — отметил дипломат.
«Те, кто живет на Кубе, в одинаковой степени испытывают последствия веерных плановых отключений и блэкаутов, которые случаются, к сожалению, регулярно», — сказал Коронелли.
3 августа Кубинская государственная энергетическая компания сообщила о полном отключении из-за аварии работы национальной электроэнергетической системы (SEN). Работы по ее подключению сейчас ведутся, электроснабжение на большей части территории страны, в том числе в Гаване, пока не восстановлено. В городе также наблюдаются серьезные перебои с водоснабжением, передает корреспондент ТАСС.
В июле подобные инциденты с SEN происходили трижды, а 1 августа система отключилась частично, в результате чего практически без электричества остались ряд провинций в западном и центральном районах Кубы, в том числе Гавана.