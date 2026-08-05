Посол РФ заявил, что россияне на Кубе не обращались за помощью из-за блэкаута

3 августа Кубинская государственная энергетическая компания сообщила о полном отключении из-за аварии работы национальной электроэнергетической системы (SEN). Работы по ее подключению сейчас ведутся, электроснабжение на большей части территории страны, в том числе в Гаване, пока не восстановлено. В городе также наблюдаются серьезные перебои с водоснабжением, передает корреспондент ТАСС.