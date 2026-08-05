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Андрей Воровский избран на пост главы Петропавловска-Камчатского

Депутаты городской думы Петропавловска-Камчатского избрали Андрея Воровского на пост главы города. В должности исполняющего обязанности главы краевого центра он проработал с апреля.

Депутаты городской думы Петропавловска-Камчатского избрали Андрея Воровского на пост главы города. В должности исполняющего обязанности главы краевого центра он проработал с апреля.

«Решением депутатов Городской Думы Главой Петропавловска-Камчатского избран Андрей Викторович Воровский», — сообщила пресс-служба городской администрации.

Господин Воровский назначен главой Петропавловска-Камчатского единогласно — за его кандидатуру проголосовали все 22 депутата гордумы. Вторым кандидатом был первый заместитель городского главы Михаил Передерий.

Бывший глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев занимал должность с ноября 2024 года. 6 апреля 2026-го он ушел в отставку, а в должность исполняющего обязанности вступил господин Воровский. В июле губернатор Камчатки выдвинул кандидатуры Андрея Воровского и Михаила Передерия на пост мэра.