Андрей Воровский избран на пост главы Петропавловска-Камчатского

Бывший глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев занимал должность с ноября 2024 года. 6 апреля 2026-го он ушел в отставку, а в должность исполняющего обязанности вступил господин Воровский. В июле губернатор Камчатки выдвинул кандидатуры Андрея Воровского и Михаила Передерия на пост мэра.