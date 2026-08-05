Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко сообщил о заходе ВС РФ на окраины Черного

Военный эксперт отметил, что ВСУ рискуют попасть в котел в соседней Ольховатке.

ЛУГАНСК, 5 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие зашли на окраины Черного в Харьковской области, ВСУ рискуют попасть в котел в соседней Ольховатке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие вплотную подошли к населенному пункту Черное и уже зашли на восточные окраины данного населенного пункта. Продвижение с Черного в западном направлении может замкнуть линию и захлопнуть котел для украинских боевиков у Ольховатки», — сказал он.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше