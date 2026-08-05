Марочко сообщил о заходе ВС РФ на окраины Черного

ЛУГАНСК, 5 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие зашли на окраины Черного в Харьковской области, ВСУ рискуют попасть в котел в соседней Ольховатке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши военнослужащие вплотную подошли к населенному пункту Черное и уже зашли на восточные окраины данного населенного пункта. Продвижение с Черного в западном направлении может замкнуть линию и захлопнуть котел для украинских боевиков у Ольховатки», — сказал он.
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